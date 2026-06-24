Marca de Gramado lança "chocolate" para cachorros

O portfólio da Florybal ganhou um novo produto e ele é destinado a cães. O Chocodog's é um petisco "sabor chocolate" elaborado com alfarroba, ingrediente comumente usado em receitas como substituto do cacau, já que o consumo de cacau é contraindicado para animais.

A novidade foi desenvolvida em parceria com a empresa Chocodog's, especialista em produtos com esse perfil, e está disponível nas lojas físicas da Florybal, em diferentes pontos no país e no site da empresa. O pacote com oito petiscos custa R$ 28.