Marca de geleias e conservas da Serra amplia portfólio e busca novos mercados

Pepino e goiabada de corte são as novidades. Bonimar / Divulgação

Três produtos se somam aos cerca de 100 itens do portfólio da Bonimar: pepino em conserva agridoce, pepino burguer (ideal para uso em hambúrguer) e goiabada de corte. As novidades fazem parte das comemorações de 35 anos da empresa de Nova Pádua.

O aniversário é só em novembro, mas a Bonimar já está em clima festivo. Mais lançamentos estão previstos para os próximos meses, conforme o diretor Ronaldo Boniatti.

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A Bonimar atende a região Sul do país e também Mato Grosso e São Paulo. Até o final do ano, a empresa pretende alcançar novos mercados e ter representação em estados como o Rio de Janeiro. A projeção, segundo Boniatti, é crescer 20% em 2026.

— Nosso maior volume de produção e venda é de figada e geleia de uva. As geleias gourmet com pimenta também tem boa saída — destaca Boniatti.

A Bonimar foi fundada em 1991 por Marlene, mãe de Boniatti. Com 76 anos, ela ainda atua na empresa que tem 15 funcionários.