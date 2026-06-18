Marca de calçados confortáveis abre em Caxias sua primeira loja física no país; veja mais destaques da coluna

Villagio Caxias / Divulgação

Marca brasileira de calçados conhecidos pelo conforto, a Flowfa inaugurou em Caxias do Sul sua primeira loja física no país.

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A unidade fica no Villagio Caxias e abriu as portas no dia 10. A operação tem 47 metros quadrados e recebeu investimento de R$ 300 mil.

A Flowfa tem matriz em Itajaí, em Santa Catarina, e sede no Rio de Janeiro.

Agro e turismo

Nova Petrópolis irá sediar nos dias 1º e 2 de julho a primeira edição do Agroturs — Territórios que produzem, experiências que encantam. Promovido pela Emater, o evento irá reunir conteúdo, turismo, degustação guiada, agroindústrias e experiências.

A ideia é mostrar iniciativas que fortalecem o desenvolvimento local e a valorização dos produtos e saberes do campo. Além de palestras e painéis temáticos com especialistas e experiências de sucesso, haverá visitas técnicas a empreendimentos rurais. Inscrições em gzh.digital/agroturs.

O Agroturs será de forma concomitante ao Festival Sabores da Colônia de Nova Petrópolis.

Certificação

O edifício Bosco Esposizione, em Caxias do Sul, conquistou o selo Platina da certificação GBC Brasil Condomínio. É o nível mais alto de reconhecimento em sustentabilidade para construções residenciais.

O empreendimento foi avaliado em critérios como eficiência energética, uso de materiais de baixo impacto, tecnologias construtivas, qualidade de vida e gestão de recursos, desde o projeto até a operação.

Entre os diferenciais estão geração de energia solar, reaproveitamento de água da chuva, redução de emissões de CO2, ventilação natural e soluções que reduzem custos de energia e água para moradores.



