Abertas as inscrições para a edição 2026 da maior degustação de vinhos de uma mesma safra do mundo

Jeferson Soldi / Divulgação

Estão abertas, até o dia 15 de julho, as inscrições para a 34ª Avaliação Nacional de Vinhos — Safra 2026. A edição é especial porque comemora os 50 anos da Associação Brasileira de Enologia (ABE). Os interessados podem se inscrever pelo site anvinhos.com.br/conta/amostras.

Leia Mais Novo complexo de saúde em Canela ganha reforço de três grupos médicos

Podem participar vinhos finos secos da Safra 2026 elaborados com variedades vitis vinífera e distribuídos em seis categorias: base para espumante, brancos não aromáticos, brancos aromáticos, rosés, tintos jovens e tintos, além de vinhos elaborados com uvas de 2025 em regiões brasileiras de dupla poda e viticultura tropical.

A degustação que irá definir os rótulos representativos da safra 2026 será realizada em setembro.