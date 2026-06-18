Hotel de São Marcos prepara centro de eventos e irá ampliar atrações para hóspedes

Ville tem média de 30% de ocupação durante a semana. Juliana Bevilaqua / Agencia RBS

Com quase dois anos de funcionamento em São Marcos (a abertura foi em agosto de 2024), o hotel Ville Del Bosco prepara novidades para os hóspedes. Uma delas é um centro de eventos com capacidade para 150 pessoas. Em obras, ele deve ficar pronto entre até 2028, assim como o playground, a quadra de tênis e a piscina, outras melhorias previstas para o empreendimento.

Leia Mais Empresa da Serra sela parceria com marca italiana e amplia presença internacional

O Ville foi concebido para ser um residencial geriátrico. Chegou a funcionar nesse modelo durante três meses e teve uma moradora. Mas mudou após empresários da cidade buscarem o espaço para hospedagem de clientes.

Essa era uma necessidade da cidade que tem importantes indústrias, como a moveleira. A direção do estabelecimento resolveu, então, virar a chave e apostar na hotelaria. Hoje, o principal público do Ville é o executivo, com ocupação média de 30% de segunda a sexta-feira. O desejo agora é conquistar hóspedes para os finais de semana.

Localizado no bairro Pollo, a cerca de 2,5 quilômetros do centro de São Marcos, o hotel tem 20 mil metros quadrados, sendo 8 mil metros quadrados de área construída. São 55 quartos com vista para a natureza. Os funcionários brincam que o único barulho é o som dos pássaros.

A coluna conheceu o empreendimento nesta quarta-feira (17), durante uma viagem para jornalistas e influenciadores, e pode conferir a estrutura que, por ter sido criada para ser um residencial geriátrico, oferece total acessibilidade (com elevadores, rampas e corrimões, por exemplo).

O Ville é dos mesmos proprietários do hospital de São Marcos. As diárias são de R$ 315 (individual) e de R$ 395 (casal e duplo) com café da manhã.