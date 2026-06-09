Fundador e CEO da Chilli Beans palestra em Caxias do Sul; veja mais destaques da coluna

Caito Maia é fundador e CEO da Chilli Beans. Sony Channel / Guido Ferreira / Divulgação

Caxias recebe nesta sexta-feira (12) a última etapa do "Sebrae na Estrada com Caito Maia". O empreendedor e comunicador vai palestrar no UCS Teatro às 16h. Fundador e CEO da Chilli Beans, considerada a maior marca de óculos da América Latina, e também jurado do programa Shark Tank Brasil, Caito irá compartilhar experiências ligadas à inovação, comportamento empreendedor, tomada de decisão, erros, recomeços e desafios enfrentados por quem administra um negócio.

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O evento é uma iniciativa que percorre diferentes regiões do Rio Grande do Sul levando conteúdo, conexões e atendimento voltado ao fortalecimento dos pequenos empreendimentos. O encontro começa às 15h com atendimento ao público e atividades de conexão com o ecossistema empreendedor regional.

A ação começou na segunda-feira (8) e percorre Porto Alegre, Pelotas, Santa Maria e Passo Fundo antes de chegar a Caxias.

As inscrições são gratuitas e as vagas limitadas. Mais informações no link gzh.digital/caitomaia.

Hackathon da uva e do vinho em Garibaldi

Garibaldi sedia nesta quinta e sexta-feira o Hackavitis, uma maratona de inovação voltada ao desenvolvimento de soluções para os desafios da cadeia produtiva da uva e do vinho. O evento será no Apeme Colab Centro de Inovação (Rua Heitor Mazzini, 122, sala 2, Edifício Sonata, Centro).

Durante o encontro, os participantes trabalharão em equipes para analisar problemas reais do setor, desenvolver propostas e apresentá-las para uma banca avaliadora.

Inscrições e mais informações pelo link gzh.digital/hackavitis ou pelo WhatsApp (54) 99678-8309.

Único desalcoolizado do Brasil premiado

O desalcoolizado cabernet sauvignon não adoçado conquistou medalha de bronze. Marcelo Cedeño / Divulgação

A vinícola Aurora é a única vinícola brasileira a ter um produto sem álcool premiado no International Wine & Spirit Competition (IWSC) 2026, na Inglaterra. O desalcoolizado cabernet sauvignon não adoçado conquistou medalha de bronze na competição que é considerada uma das mais tradicionais e respeitadas do mundo.

A Aurora também ganhou medalhas de bronze para os espumantes moscatel, Procedências brut e Conde de Foucauld.