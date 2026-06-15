Fretamento empresarial impulsiona vendas da Marcopolo em Minas Gerais, com alta de 2,5%

As vendas da Marcopolo para Minas Gerais cresceram 2,5% neste ano na comparação com o mesmo período do ano passado. Somente nos primeiros meses do ano, foram 126 ônibus fornecidos para as operadoras, enquanto no mesmo período de 2025 foram 44. O que alavancou o crescimento foi o segmento de fretamento empresarial.
Além dos veículos para fretamento, a companhia fez a entrega de veículos rodoviários para a Viação Saritur, de Belo Horizonte, e de urbanos, com destaque para o fornecimento de dois ônibus 100% elétricos Attivi Integral para o Aeroporto Internacional Belo Horizonte/Confins.
Desde 2020, a Marcopolo tem unidade em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte.