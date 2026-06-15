Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Mobilidade
Notícia

Fretamento empresarial impulsiona vendas da Marcopolo em Minas Gerais, com alta de 2,5%

Empresa já forneceu 126 ônibus para o mercado mineiro neste ano

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS