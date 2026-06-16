Famoso festival de sopas de São Paulo chega à Serra com mais de 30 sabores

Chef Sara Ramos Rossi assina a gastronomia do Festival de Sopas em Gramado. Festival de Sopas / Divulgação

O tradicional Festival de Sopas do Ceagesp, de São Paulo, chegou a Gramado, mais exatamente no Dreams Motor Show. São mais de 30 variedades de caldos produzidos de forma 100% natural, entre eles, a icônica sopa de cebola.

A operação na Serra é liderada pelos empresários Rodrigo Becker e Mecias Gonçalves, naturais de Foz do Iguaçu, em sociedade com Arlindo Camini e Leandro Camini, sócios da Santa Foods/Cia. das Sopas, maior produtor de sopa natural do Brasil.

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O restaurante abre de sexta-feira a domingo. Ao meio-dia, o serviço é à la carte; já o festival é servido à noite, entre 18h30min e 22h. Além das sopas tradicionais, o cardápio em Gramado conta com a sopa de chocolate, sobremesa quente em homenagem ao clássico fondue. O buffet livre custa R$ 129.

História

O festival tem origem na sopa de cebola que começou a ser servido em 1968 na antigo Ceasa, hoje Ceagesp. O prato fez muito sucesso entre trabalhadores e até artistas da Jovem Guarda. Após uma pausa, a receita original foi resgatada em 1995 com a fundação da Cia das Sopas e a oficialização do Festival de Sopas do Ceagesp.