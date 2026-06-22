Fábrica de massas e biscoitos abre 30 vagas e realiza seleção nesta terça em Bento Gonçalves

A Isabela está com 30 vagas de emprego abertas para auxiliar de produção e fará uma seleção nesta terça-feira (23). O mutirão ocorre na unidade de Bento Gonçalves (Rua Espírito Santo, 440, Botafogo), das 8h às 11h30min e das 13h30min às 18h. As vagas são para três turnos diferentes.