Fábrica de massas e biscoitos abre 30 vagas e realiza seleção nesta terça em Bento Gonçalves

A Isabela está com 30 vagas de emprego abertas para auxiliar de produção e fará uma seleção nesta terça-feira (23). O mutirão ocorre na unidade de Bento Gonçalves (Rua Espírito Santo, 440, Botafogo), das 8h às 11h30min e das 13h30min às 18h. As vagas são para três turnos diferentes.
Os interessados devem levar RG ou CNH, CPF, cartão SUS, comprovante de escolaridade (ensino fundamental completo), currículo, PIS e comprovante de residência. Para candidatos do sexo masculino, liberação do serviço militar.
Os candidatos devem usar calçado fechado e calça comprida devido à visitação à fábrica no dia da entrevista.
Mais informações: (51) 98930-9720.