Fábrica de Gramado lança chocolate da Copa do Mundo e prêmio de R$ 1 mil em produtos da marca

No clima da Copa do Mundo, a Prawer acaba de lançar um produto temático: uma caixa com quatro bolas de futebol feitas com o chocolate ao leite da marca de Gramado. O lançamento é vendido nas lojas físicas da empresa e também no e-commerce a R$ 89.
E essa não é a única novidade. Quem comprar o lançamento, participa de uma promoção especial para concorrer a R$ 1 mil em chocolates da Prawer. Já pensou marcar esse golaço?
Como funciona? A cada compra, o cliente recebe um cupom com uma das 48 seleções participantes do Mundial. Caso a seleção estampada no cupom seja a campeã da Copa do Mundo, o cliente será contemplado com o prêmio que poderá ser retirado nas lojas físicas ou utilizado no e-commerce.