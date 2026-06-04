Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

No clima do Mundial
Notícia

Fábrica de Gramado lança chocolate da Copa do Mundo e prêmio de R$ 1 mil em produtos da marca

Novidade é vendida nas lojas físicas da empresa e também no e-commerce

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS