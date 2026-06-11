Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Origens e destinos
Notícia

Executiva da José Cuervo destaca impactos da indicação geográfica em painel do Connection Terroirs, em Gramado

Produtora de café da Serra do Caparaó também mostrou exemplos de comunidades impactadas por produtos e experiências 

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