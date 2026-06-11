Executiva da José Cuervo destaca impactos da indicação geográfica em painel do Connection Terroirs, em Gramado

Araceli, Sara e Cecília. Juliana Bevilaqua / Agencia RBS

Produtos com indicação geográfica têm um grande potencial, não apenas de venda, mas de transformação de comunidades. E foi isso que o painel com Araceli Ramos, executiva da famosa marca de tequila José Cuervo, e Cecília Nakao, produtora de café da Serra do Caparaó, mostrou na manhã desta quinta-feira (11) no Connection Terroirs, em Gramado.

Quando Araceli ingressou na José Cuervo, há 30 anos, a empresa mexicana sediada no município de Tequila, no Estado de Jalisco, apenas produzia a bebida. Atenta, ela logo percebeu a demanda de turistas interessados em conhecer o processo. Encontrou resistência dos diretores, mas conseguiu criar um projeto de visitação. Deu tão certo que foi preciso abrir restaurantes e hotéis para receber os visitantes. Outras destilarias copiaram a ideia e passaram a oferecer visitas guiadas também.

Hoje, a José Cuervo recebe cerca de 300 mil visitantes por ano e Tequila, 800 mil. A pequena cidade de 40 mil habitantes se tornou um dos principais destinos turísticos do México.

— A tequila foi nossa primeira denominação de origem e é algo que nos faz sentir orgulho de sermos mexicanos. Ela só pode ser produzida no México e isso gera pertencimento — diz Araceli.

Na Serra do Caparaó, na divisa dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, outro líquido foi responsável por uma mudança importante na região. A produção de café foi ressignificada e tornou o produto uma referência no país. Considerado o pior café brasileiro há 10 anos, a produção do Caparaó hoje é premiada e uma das melhores do Brasil.

Conforme Cecília, existia dificuldade por conta das condições geográficas desfavoráveis. Em áreas mais elevadas, a maturação demorava para acontecer. Além disso, a umidade prejudicava o resultado.

— Com advento de conhecimento, de treinamento, de assistência técnica que a gente veio recebendo ao longo dos anos e também de algumas parcerias com institutos acadêmicos, fomos aprendendo, aos poucos, técnicas e procedimentos diferenciados para tentar sair do pior e ir para um pouco bom. De um pouco bom, fomos para o bom e do bom, quase que sem querer, a gente foi para uns cafés melhorzinhos e ganhando alguns concursos estaduais e um produtor ganhou o campeonato nacional como o melhor café do Brasil — conta.

Empolgados com as premiações, os produtores passaram a estudar mais para se consolidar. O trabalho coletivo contou com apoio do Sebrae e consolidou a região como referência na produção de café.

O Connection Terroirs começou na quarta-feira (10) e segue até sábado (13).