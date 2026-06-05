Empresa de Guaporé transforma superação em sucesso e conquista espaço em programas da Globo

Jonatan Redante e Gabriela Delazeri Redante são os entrevistados do podcast Caixa-Forte da semana. Ele é CEO da Redantex e ela, diretora criativa. A empresa de Guaporé atua no desenvolvimento de expositores para joias e vitrines e visual merchandising e conquistou projeção nacional ao fornecer produtos para a cenografia do Big Brother Brasil 2026 . Agora, a marca está presente na novela Quem Ama Cuida.

Nesta conversa, Jonatan e Gabriela contam como chegaram até os estúdios da Globo. Também contam a história de superação da empresa. Jonatan perdeu o irmão e o pai, que estavam à frente do negócio, e precisou assumir o comando do empreendimento aos 18 anos. Além disso, falam dos planos de expansão e da meta de crescimento de 20% até o fim do ano.