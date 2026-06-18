Empresa da Serra sela parceria com marca italiana e amplia presença internacional

De Bento Gonçalves, a Dalca Brasil deu mais um passo em direção à expansão internacional. Após abrir uma central de negócios nos Estados Unidos, no ano passado, assinou uma joint venture com a italiana Trascar, empresa especializada em movimentação de materiais e sistemas automatizados de armazenagem.
O acordo foi firmado nesta quarta-feira (17) durante a Fispal (feira de tecnologia para a indústria de alimentos e bebidas), em São Paulo, e representa mais um capítulo na conexão da Dalca com a Itália.
A empresa fundada em 2007 se desenvolveu justamente a partir de um acordo tecnológico com a Casarini Robótica, companhia italiana do setor.
A Dalca é reconhecida pela atuação em robótica industrial e automação de processos e espera, com a joint venture, ampliar a oferta de soluções inteligentes e personalizadas para clientes dos mais diversos segmentos. A expectativa com a nova parceria é triplicar o faturamento atual — o número não é divulgado pela empresa.