Empresa da Serra sela parceria com marca italiana e amplia presença internacional

Bruno Dal Fré, da Dalca, e Marco Andrea Gelati, da Trascar. Lidiani Pagani / Divulgação

De Bento Gonçalves, a Dalca Brasil deu mais um passo em direção à expansão internacional. Após abrir uma central de negócios nos Estados Unidos, no ano passado, assinou uma joint venture com a italiana Trascar, empresa especializada em movimentação de materiais e sistemas automatizados de armazenagem.

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O acordo foi firmado nesta quarta-feira (17) durante a Fispal (feira de tecnologia para a indústria de alimentos e bebidas), em São Paulo, e representa mais um capítulo na conexão da Dalca com a Itália.

A empresa fundada em 2007 se desenvolveu justamente a partir de um acordo tecnológico com a Casarini Robótica, companhia italiana do setor.