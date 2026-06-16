Empresa da Serra promove feirão com 200 vagas e contratação imediata

Seleção na Soprano ocorre no sábado, das 8h às 11h. Porthus Junior / Agencia RBS

No próximo sábado (20), ocorre o segundo feirão de vagas do ano da Soprano. São mais de 200 oportunidades para os cargos de auxiliar de produção e operador de máquina e a contratação é imediata para as unidades de Farroupilha.

A seleção será realizada na matriz, localizada no Distrito Industrial, em Farroupilha (Km 61 da RS- 122), das 8h às 11h. Serão feitas entrevistas ao longo do feirão. Os interessados devem ter ensino fundamental incompleto e levar currículo, comprovante de escolaridade e carteira de trabalho.

As oportunidades contemplam diferentes turnos de trabalho: o primeiro é de segunda a sexta-feira, das 5h às 15h03, e o segundo turno, de segunda a sexta-feira, das 15h03 à 0h41, ambos com intervalo de 1h15.