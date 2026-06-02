Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Expansão
Notícia

Empresa da Serra conclui investimento de R$ 20 milhões em ampliação de fábrica e projeta crescimento nas exportações

 Companhia instalou, ao longo dos últimos 18 meses, uma nova impressora, um forno para vidros esféricos e duas linhas automatizadas de usinagem

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