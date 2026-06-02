Empresa da Serra conclui investimento de R$ 20 milhões em ampliação de fábrica e projeta crescimento nas exportações

Fábrica da Tecnovidro em Farroupilha. Edivan Rosa / Divulgação

A Tecnovidro concluiu as obras de ampliação da fábrica em Farroupilha, que incluíram uma nova impressora, um forno para vidros esféricos e duas linhas automatizadas de usinagem. Foram investidos aproximadamente R$ 20 milhões nos últimos 18 meses e, com a expansão, a capacidade produtiva da empresa aumenta 30%.

Os novos e modernos equipamentos, importados da Europa e da China, devem impulsionar a companhia na produção de vidros de dupla curvatura, utilizados principalmente em cabines de máquinas e implementos agrícolas — um dos mercados que a Tecnovidro busca conquistar com mais força. Hoje, a empresa já fornece para as principais fabricantes de ônibus do Brasil e quer buscar a liderança também no agro, conforme o diretor-executivo Marco Aurélio De Bastiani.

Leia Mais Bento Gonçalves recebe gravações de reality show de marcenaria

A expansão ocorre em um momento em que a empresa amplia a presença internacional por meio de certificações que atestam qualidade e segurança de seus produtos, como DOT (Department of Transportation), uma das principais referências para vidros automotivos destinados ao mercado norte-americano, renovada recentemente.

A Tecnovidro conta também com a homologação ECE 43R, válida na Comunidade Europeia e reconhecida em diferentes mercados internacionais, bem como com a Portaria Inmetro 34/21, exigida no Brasil. Com selos como esses, a empresa tende a conseguir mais espaço no mercado externo.

Hoje, a Tecnovidro embarca 15% da produção ao Exterior, diretamente e também por meio dos produtos acabados exportados por seus clientes. O principais compradores são América Latina, África, Austrália e América Central. A meta é ampliar as vendas para fora para 20% em 2027.