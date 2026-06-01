Empresa da Serra anuncia investimento de R$ 150 milhões para os próximos cinco anos; veja mais destaques de economia

Centro de distribuição em Caxias ficará no Distrito Industrial. Tauro Arquitetura e Engenharia / Divulgação

A Soprano fará um robusto investimento em infraestrutura, logística, automação de processos e maquinário industrial nos próximos cinco anos. A empresa estima aplicar R$ 150 milhões no novo ciclo que prevê a implantação de dois novos centros de distribuição, um em Caxias do Sul e outro em Navegantes, Santa Catarina.

Com as novas estruturas, a capacidade de armazenagem irá dobrar. Hoje são 14 mil metros quadrados e a Soprano passará a contar com 24 mil metros quadrados.

Leia Mais Com 40 veículos, parque temático dedicado ao Ford Model A abre as portas na Serra

A expansão também inclui a ampliação da operação industrial em Farroupilha e o fortalecimento da produção no parque fabril de fechaduras, também em Farroupilha.

A companhia projeta criar 200 empregos na região Sul e gerar aproximadamente R$ 100 milhões em impostos somente no Rio Grande do Sul nesses próximos cinco anos.

Live sobre IA

Tem live do Simecs, nesta terça-feira (2), sobre inteligência artificial com Ricardo Abdala, professor da Fundação Dom Cabral. Ele irá abordar análise estratégica de dados e informações, utilização de tecnologias de apoio e tomada de decisões humanizadas. Será às 18h30min, pelo Instagram @simecscaxias

Certificação

A Cooperativa Santa Clara conquistou a certificação internacional FSSC 22000 nas suas três unidades industriais, em Casca, Carlos Barbosa e Getúlio Vargas. Com isso, entrou no grupo restrito de cerca de 50 indústrias lácteas no mundo. A certificação atesta padrões rigorosos de segurança de alimentos em toda a cadeia produtiva e reforça a competitividade da marca.

Workshop sobre NR-01

O Sindilojas Caxias promove no dia 11 o workshop "NR-01 na prática! O que sua empresa precisa fazer agora". A palestra será conduzida por Cilce Fernandes, especialista em saúde e segurança do trabalho, e abordará o que é obrigação legal e como cumprir a norma sem custos desnecessários.