Empresa da Serra abre 30 vagas para nova unidade de Farroupilha; veja mais destaques da coluna

Igor Guedes / Divulgação

A Rodonaves está com 30 vagas de emprego abertas para a nova unidade de Farroupilha, inaugurada em maio. Há oportunidades para jovem aprendiz, técnico de segurança do trabalho, motorista (categorias D e E), conferente, assistente de carregamento, auxiliar de carga e descarga, operador de transpaleteira e emissor de frete.

Interessados podem se candidatar pelo site rodonaves.gupy.io

4 mil pessoas em seis meses

Em seis meses, o Recreio Life, do Recreio da Juventude, atendeu a cerca de 4 mil pessoas, sendo 80% atletas e 20% associados do clube que buscam saúde e maior qualidade de vida.

O espaço oferece consultórios médicos, odontológicos e psicológicos, sala de preparação física, fisioterapia, ambulatório e recovery (criado para acelerar a recuperação muscular e garantir mais conforto após treinos e competições) equipado com banheiras de crioterapia e botas de compressão, o espaço é inédito no Brasil.

— Somos o primeiro clube recreativo do Brasil a receber um espaço de saúde e performance nesses modelos. Buscamos estar sempre antenados nas inovações do mercado e nos atualizando para atender melhor nossos associados — diz Marcelo Ayala, presidente do Recreio.

Edição especial de inverno

Jeniffer Casagrande / Divulgação

A Edelbrau reeditou a Doppelbock, cerveja que marcou uma das experiências mais bem recebidas do projeto Bier Lab, modelo experimental voltado ao desenvolvimento de receitas exclusivas e produções limitadas.

Originária do sul da Alemanha, a Doppelbock é uma cerveja de baixa fermentação, caracterizada pela coloração vermelho-escura, corpo robusto e sabores intensos de malte. A versão elaborada pela marca de Nova Petrópolis passou por contato com chips de carvalho.

Com graduação alcoólica de 7,2%, a cerveja é recomendada para dias mais frios, como os dessa semana. A Doppelbock está à venda na Edelbrau, em Nova Petrópolis, loja virtual e em pontos de venda da região. O valor é R$ 19,90.