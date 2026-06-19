Empresa chilena renova 100% da frota com ônibus da Marcopolo

Marcopolo / Divulgação

Uma das principais operadoras de transporte rodoviário de passageiros do Chile, a ETM (Empresa Transportes Maullin), renovou toda a frota com ônibus da Marcopolo. São 36 veículos Paradiso G8 1800 Double Decker com capacidade para 43 e 32 passageiros.

Um dos diferenciais é que os ônibus, ao invés da porta no lado esquerdo da cabine do motorista, contam com uma janela especial, menor que a convencional. O objetivo é facilitar as aberturas e fechamentos frequentes durante a operação, como em praças de pedágio.

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