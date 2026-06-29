Edição primavera-verão da Fenim volta a Gramado com 300 marcas e expectativa de 15 mil visitantes

Serão três dias de evento em Gramado. Liane Neves / Divulgação

De volta a Gramado, a edição primavera-verão da Fenim Fashion começa nesta terça-feira (30) no Serra Park — as últimas cinco foram em Balneário Camboriú; já as de outono-inverno são sempre realizadas na Região das Hortênsias.

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Serão três dias para os lojistas conhecerem as novidades e tendências das estações mais quentes. Estão confirmadas 300 marcas, como Alpelo, Pacific Blue, Miss Blue, Peregrino, Yacht, Gangster, La'Bamba, Style Box, Yunik, Safira Classic, Safira Premium, Fatal, Blue Bay, VLC, Crocker, Renata Valentin e Queens.

A expectativa é de que o evento atraia um público de 15 mil visitantes.

— Esta edição vai gerar grande movimentação na cidade. Esperamos que seja a melhor feira desta temporada dos últimos anos — Julio Viana, diretor da Fenim.