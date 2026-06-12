De volta às origens, empresa especialista em injetoras e extrusoras inicia nova fase de expansão em Caxias

Ivanna assumiu recentemente a direção da Goldenmaq. Arquivo pessoal / Divulgação

Ivanna Braz Velho, diretora da Goldenmaq, é a entrevistada do podcast Caixa-Forte desta semana. Após sete anos em Campo Bom, a empresa especialista em injetoras, extrusoras e automação industrial está de volta a Caxias.

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Fundada em 2006, a Goldenmaq inaugurou, no final de maio, uma nova sede na Rua Pinheiro Machado que centraliza as áreas administrativa e comercial.

Ivanna fala sobre esse retorno à cidade onde a Goldenmaq nasceu e também conta como a marca se tornou líder no fornecimento de tecnologia para gigantes do setor calçadista como Grendene, Alpargatas, Pegada e Vulcabras Azaleia.

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