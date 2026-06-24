Coworking expande com nova unidade em Caxias e irá ampliar capacidade em até seis vezes

Capacidade fixa estimada da nova unidade é de cerca de 60 pessoas. 3D/Arquiteta Larissa Guerra / Divulgação

Com três anos de funcionamento em Caxias, o Villa Urbana Coworking ficou pequeno diante da procura e resolveu expandir a atuação com a abertura de uma segunda unidade. Além da operação no bairro Cruzeiro, a empresa terá um espaço no Cinquentenário (Av. Júlio de Castilhos, 4074). A inauguração está prevista para a primeira quinzena de julho.

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O novo espaço terá cerca de 650 metros quadrados distribuídos em um prédio de três andares. Serão 17 salas privativas, três salas de reunião, duas salas de atendimento, 10 estações de trabalho e um auditório para cerca de 30 pessoas. A estrutura irá ampliar em até seis vezes a capacidade de atendimento físico atual e em até 10 vezes a utilização dos espaços para reuniões, eventos e atividades corporativas.

— Escolhemos o Cinquentenário por sua localização estratégica e pela conexão que ele oferece com diferentes regiões de Caxias. A nova unidade complementa a nossa presença na cidade e nos permite estar mais próximos de profissionais, empresas e clientes que buscam praticidade de acesso. Além disso, o bairro está próximo a hotéis, restaurantes e importantes pontos comerciais e de serviços, o que é especialmente relevante para empresas que recebem clientes, parceiros e profissionais de outras cidades. Com duas unidades em regiões estratégicas, conseguimos atender Caxias de forma mais próxima, conveniente e integrada — diz Larissa Guerra, sócia do Villa ao lado de Rodrigo Machado.

A pré-venda das locações para a nova operação já está aberta. O plano semestral tem valor de R$ 1.450 por mês e o anual de R$ 1.330. Há condições especiais de lançamento, incluindo descontos de até 20%. O aluguel por hora vaia de R$ 15 a R$ 50, dependendo do tipo de sala.

Rodrigo Machado e Larissa Guerra, sócios do Villa Urbana. Carla Souza / Divulgação

450 profissionais em três anos

Em três anos, o Villa Urbana já recebeu mais de 450 profissionais. Com a operação do Cinquentenário, a expectativa é que as duas unidades reúnam diariamente entre 70 e 80 profissionais. Também são esperadas pelo menos 20 empresas residentes e cerca de 100 organizações utilizando serviços recorrentes.

A capacidade fixa estimada da nova unidade é de cerca de 60 "colegas de trabalho", podendo chegar a até 110 pessoas em formatos flexíveis de utilização. O investimento inicial na nova operação é de aproximadamente R$ 150 mil e a projeção é alcançar R$ 500 mil nos próximos dois anos.