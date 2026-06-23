Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Em Torres 
Notícia

Construtora da Serra aposta em studios para aluguel no Litoral Norte; 70% das unidades já foram comercializadas na pré-venda

Com 156 unidades, empreendimento tem previsão de entrega em 2030. Empresa já tem um condomínio em obras na cidade e prevê lançar um terceiro em 2027

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS