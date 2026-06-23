Construtora da Serra aposta em studios para aluguel no Litoral Norte; 70% das unidades já foram comercializadas na pré-venda

Now Studios Torres mira pessoas interessadas em investir em imóveis com finalidade comercial. Gasperin Pilatti / Divulgação

A construtora Gasperin Pilatti, de Garibaldi, irá lançar mais um empreendimento em Torres, no Litoral Norte. Com 156 unidades, o Now Studios oferece studios entre 31 metros quadrados e 37 metros quadrados e apartamentos de 49 metros quadrados. Há também opção de duplex, cada um 85 metros quadrados. Durante a pré-venda, 70% das unidades foram comercializadas. Agora, cada uma sai a partir de R$ 550 mil.

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O Now Studios tem uma proposta diferente do Lumme, primeiro empreendimento da Gasperin Pilatti em Torres e que tem previsão de entrega em julho de 2027. O novo condomínio tem unidades mais compactas, com metragem menor, e é voltado à locação. O Now mira pessoas interessadas em investir em imóveis com finalidade comercial.

Localizado na Rua Bento Gonçalves, 407, no centro de Torres, o Now Studios tem como destaques rooftop de uso comum, piscinas aberta e coberta, spas, espaço fitness, salão de jogos, espaço kids e espaço gourmet. A previsão de entrega é 2030.

Além do lançamento em Torres na próxima semana, haverá apresentação da novidade em Bento Gonçalves no dia 10 de julho. A construtora prevê anunciar no ano que vem um terceiro empreendimento em Torres.

Em obras

Atualmente, a Gasperin Pilatti tem dois empreendimentos em construção em Bento Gonçalves (Bosco Garden Home e Now Studios, que será entregue no próximo mês) e um em Farroupilha (Vegas Life Home).

A empresa tem 18 anos de atuação no mercado e já soma 124 mil metros quadrados entregues, distribuídos em 24 empreendimentos.

Nos últimos cinco anos, o faturamento da construtora cresceu 75%. Para este ano, a perspectiva é de crescimento de 10% em relação a 2025.



