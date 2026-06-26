Conheça a história do laboratório caxiense que começou por acaso e hoje realiza 500 mil exames por mês

Estefânia Weirich, diretora de marketing e de RH do Alfa Laboratório, é a entrevistada do podcast Caixa-Forte desta semana. A empresa começou por acaso com o médico Paulo Roberto Weirich realizando exames dos pacientes em uma salinha ao lado do consultório.

O negócio cresceu e hoje, 50 anos depois, o Alfa tem 18 unidades. São nove em Caxias do Sul e outras nove em cidades da região. São realizados cerca de 500 mil exames por mês. Em cinco décadas, o Alfa fez aproximadamente 50 milhões de exames.