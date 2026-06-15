Com vagas na Serra, Sicredi Pioneira lança programa para contratação de pessoas 50+ 

Atualmente, a Sicredi Pioneira tem 1.075 funcionários. Gui Birck / Divulgação

Para ampliar a diversidade geracional na equipe, a Sicredi Pioneira lançou um programa voltado à contratação de pessoas com 50 anos ou mais. O Geração Longevidade está com vagas abertas até o dia 26 e prevê cinco novos funcionários para o cargo de assistente de atendimento. São oportunidades para as agências Espaço Sicredi Nova Petrópolis, São Leopoldo Centro, e Vinte de Setembro, Rio Branco e Pio X em Caxias do Sul.

Atualmente, a Sicredi Pioneira tem 1.075 funcionários. Desses, 21 têm mais de 50 anos. Desde 2023, quando a cooperativa fez o primeiro movimento voltado à contratação dessa faixa etária, foram seis pessoas admitidas. O número ainda é pequeno e justamente essa percepção que motivou a Sicredi a olhar com mais atenção para a inclusão de profissionais 50+ nos processos seletivos.