Com queda nas exportações para os Estados Unidos, indústria moveleira da Serra teme nova sobretaxa 

Jeferson Soldi / Movergs

Fortemente impactado pelo tarifaço dos Estados Unidos no ano passado, o polo moveleiro de Bento Gonçalves está apreensivo com a possibilidade de uma sobretaxa de 25%, que deve ser validada em julho em uma audiência em Washington.

O país era o principal mercado do polo da Serra e já não é mais desde o ano passado. Para se ter ideia, entre janeiro e abril de 2024, o setor vendeu em torno de 4,2 milhões de dólares para os Estados Unidos. Em 2025, houve uma queda de 28% e, em 2026, redução de mais de 35%. O total exportado para o país, neste ano, é de 1,7 milhão de dólares.

Leia Mais CIC Caxias alerta para efeitos indiretos na indústria caxiense com sobretaxa dos Estados Unidos

Conforme Cíntia Weirich, presidente do Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves (Sindmóveis), algumas empresas que exportavam para o mercado norte-americanos continuam vendendo, porém, em menor volume. Outras, interromperam as vendas. A tarifa adicional, segundo ela, irá dificultar ainda mais os negócios.

— A minha empresa, por exemplo, também exportava para os Estados Unidos. No início do ano passado, a gente vinha muito bem, exportando bastante. Com a taxação, interrompemos total. Quando teve diminuição no início do ano, que teve um ajuste, voltamos a exportar. Agora, se tiver essa tarifa, se torna inviável novamente — diz.

Para recuperar o prejuízo, as empresas do polo de Bento passaram a buscar outros mercados. No último ano, a América Latina se consagrou como o maior destino dos móveis produzidos no Rio Grande do Sul. O Uruguai se tornou o principal comprador com 3.169.680 de dólares negociados somente no primeiro trimestre de 2026.

— Nós temos a Movelsul em agosto. É a principal feira da América Latina para a exportação. Estamos trabalhando forte para trazer muitos importadores. No ano passado, tivemos mais de 47 países visitantes e mais de 600 importadores — acrescenta Cíntia.