Com produção de 4 mil motores por dia, empresa de Alto Feliz terá novo centro de inovação em Farroupilha

Sede da Imobras fica em Alto Feliz. Imobras / Divulgação

Com mais de 10 milhões de motores elétricos de corrente contínua produzidos em 25 anos, a Imobras prepara novidades para o segundo semestre. A empresa sediada em Alto Feliz irá inaugurar, em agosto, um novo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Farroupilha.

A estrutura terá equipe técnica especializada, incluindo cinco engenheiros. O objetivo é ampliar a capacidade de desenvolvimento de soluções de alta performance, acelerar projetos de inovação e fortalecer a competitividade no mercado.

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A Imobras tem atuação nacional e internacional em setores automotivo, agrícola, industrial, naval e de automação. Os motores são usados para acionar sistemas como ar-condicionado, limpadores de para-brisa, vidros elétricos, máquinas agrícolas, ônibus, caminhões e embarcações. A empresa acumula no currículo fornecimento para marcas como Harley-Davidson e BYD.

A empresa fabrica, atualmente, cerca de 4 mil unidades por dia. No início, eram 757 motores produzidos diariamente em uma área de 50 metros quadrados em Alto Feliz. Hoje, a Imobras ocupa um espaço de aproximadamente 4 mil metros quadrados.

Além da unidade fabril e do showroom em Alto Feliz, a Imobras tem escritório comercial em Caxias do Sul e filial de Indaiatuba (SP). São 170 funcionários no total. À frente da empresa, estão o fundador e diretor Ireno Antônio dos Reis, a diretora comercial Maria dos Reis e o diretor operacional Rafael dos Reis.