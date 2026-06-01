Com investimento de R$ 700 mil, Florybal abre nova loja em Gramado

Empreendimento terá temática de fadas para a temporada de inverno. Florybal / Divulgação

A jornalista colabora com a titular da coluna, Juliana Bevilaqua.

A Florybal inaugura uma nova loja temática, a Solar das Fadas, na Avenida Borges de Medeiros, 2.381, em Gramado. Com 432 metros quadrados, o espaço foi concebido para transportar visitantes ao universo lúdico das fadas e trolls por meio de uma experiência imersiva inspirada no imaginário lúdico infantil. A inauguração oficial será nesta quarta-feira (3).

— A nova unidade vinha sendo planejada desde o final de 2025 e representa um passo importante dentro do planejamento de expansão da marca — diz Tiago Cardoso, diretor de marketing da Florybal.

A inauguração oficial será nesta quarta-feira (3). Florybal / Divulgação

Com a nova unidade, a marca amplia o circuito de atrações temáticas ligadas ao chocolate na Serra e reforça sua aposta em experiências que unem fantasia, turismo e identidade regional.