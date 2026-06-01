Com investimento de R$ 700 mil, Florybal abre nova loja em Gramado

A jornalista colabora com a titular da coluna, Juliana Bevilaqua.
A Florybal inaugura uma nova loja temática, a Solar das Fadas, na Avenida Borges de Medeiros, 2.381, em Gramado. Com 432 metros quadrados, o espaço foi concebido para transportar visitantes ao universo lúdico das fadas e trolls por meio de uma experiência imersiva inspirada no imaginário lúdico infantil. A inauguração oficial será nesta quarta-feira (3).
— A nova unidade vinha sendo planejada desde o final de 2025 e representa um passo importante dentro do planejamento de expansão da marca — diz Tiago Cardoso, diretor de marketing da Florybal.
Com a nova unidade, a marca amplia o circuito de atrações temáticas ligadas ao chocolate na Serra e reforça sua aposta em experiências que unem fantasia, turismo e identidade regional.
A saber: os trâmites e autorizações para a instalação da nova loja antecedem a publicação do Decreto 2599/2026, que estabeleceu uma moratória temporária para novos protocolos ligados à implementação e funcionamento de empresas do segmento chocolateiro. Segundo o decreto, os projetos que já estavam em execução e com alvará expedido antes deste período serão finalizados legalmente.