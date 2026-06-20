Com investimento de R$ 50 milhões, incorporadora de alto padrão é lançada na Serra

Alba começa a ser erguido em julho. Marzoli Inc./Alba / Divulgação

À frente da Biamar Malhas, grife de moda com projeção nacional, e da B&M, voltada ao desenvolvimento de empreendimentos comerciais, as famílias Marmentini e Biazoli estreiam em novo segmento, o imobiliário. A Marzoli Inc. foi apresentada oficialmente neste sábado (20) e tem foco no mercado de alto padrão. A nova empresa recebeu investimento estimado em R$ 50 milhões e tem expectativa de gerar mais de 200 empregos diretos e indiretos.

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O primeiro empreendimento da nova empresa é o Alba, que começa a ser erguido em julho e tem entrega prevista para 2030. Ele será construído na Rua Thomas Edison, 560, esquina com Arcangelo Chiele, na área central de Farroupilha. São 19 unidades residenciais divididas em 25 pavimentos. Os apartamentos terão cerca de 260 metros quadrados. O valor das unidades varia de R$ 3,8 milhões a R$ 4,6 milhões. A área construída é de aproximadamente 8,7 mil metros quadrados

O prédio terá espaços de convivência e lazer como academia, coworking, salão de festas, adega, banho pet, brinquedoteca, espaço kids e piscina com sauna. Antes mesmo do início das obras, 21% das unidades já estão reservadas.

Com assinatura da arquiteta Lisana Maggioni, o Alba terá nas áreas comuns mobiliário e peças de designers brasileiros reconhecidos nacionalmente, como Carlos Motta, Mula Preta, Roberta Banqueri, Giacomo Tomazzi e Venet Design.

Além disso, o empreendimento tem paisagismo desenvolvido por Akemi Inamoto, da Byo Paisagismo, projetos de engenharia da Efiza Engenharia e engenharia-executiva conduzida por Pedro Henrique Marmentini e José Luiz Ribeiro.