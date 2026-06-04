Canela deve ganhar primeira unidade do McDonald's ainda neste ano; veja mais destaques da coluna

Loja ficará na RS-235, na entrada da cidade. Trygve / adobe.stock.com

Está prevista para o segundo semestre a abertura da primeira unidade do McDonald's em Canela. O empreendimento de 257 metros quadrados ficará na RS-235, na entrada da cidade. As obras começaram na semana passada. A confirmação é do prefeito Gilberto Cezar.

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Conforme a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, que validou e conferiu a liberação da loja da rede, o os proprietários realizarão obras viárias nas proximidades do estabelecimento. Essa foi uma exigência da Empresa Gaúcha de Rodovias e da prefeitura de Canela para liberar a construção.

A nova operação deverá gerar cerca de 50 novos empregos diretos.

Empreendedorismo e viagens

A CDL Jovem de Caxias do Sul realiza na próxima terça-feira (9), às 19h, mais uma edição do Happy Hour CDL Jovem, evento gratuito e com vagas limitadas voltado a networking e troca de experiências.

O encontro ocorre no Glass Bier Grand Hall e reunirá Eduardo Bidese (conhecido nas redes sociais como o Advogado do Passageiro), Dian Paiani (fundador da Buffalo Bill Turismo e Aventura) e Shaíze Maldonado Roth (psicóloga) para um bate-papo sobre empreendedorismo, viagens e desenvolvimento humano.

As inscrições são antecipadas e dão direito a um chopp. Mais informações: gzh.digital/encontrocdljovem

30 ônibus para o Paraguai

Marcopolo / Divulgação

Cliente de longa data da Marcopolo (são 40 anos de parceria), o Grupo La Santaniana, do Paraguai, comprou 30 novos ônibus da companhia caxiense. São 20 veículos do modelo urbano Torino e dez rodoviários Paradiso G8 1800 Double Decker.