 Brazil Wine Challenge bate recorde com mais de 1,1 mil amostras inscritas; veja mais destaques da coluna

13ª edição recebeu inscrições de 1.127 amostras de 190 empresas. Jeferson Soldi / ABE/Divulgação

Um novo recorde foi alcançado pelo Brazil Wine Challenge, concurso internacional promovido pela Associação Brasileira de Enologia (ABE). A 13ª edição recebeu inscrições de 1.127 amostras de 190 empresas de Brasil, África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Azerbaijão, Bolívia, Chile, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Nova Zelândia, Portugal, Rússia, Turquia e Uruguai.

As degustações ocorrem entre os dias 16 e 18 de junho, no Centro Empresarial de Bento Gonçalves. Os resultados serão divulgados no dia 19 de junho.

O Brazil Wine Challenge é o único concurso realizado no Brasil com chancela da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV).

Curso de sommelier

E por falar em vinhos, a Associação Brasileira de Sommeliers do RS (ABS-RS) está com inscrições abertas para cursos de formação em sommelier no segundo semestre, nas modalidades online e presencial (em Bento Gonçalves).

A área tende a ganhar ainda mais espaço com o acordo Mercosul-União Europeia, que deve ampliar a demanda por profissionais qualificados no setor de vinhos.

O curso aborda degustação, técnicas de serviço, harmonização e inclui a prova de cerca de 80 rótulos. As aulas começam em 24 de junho (online) e 10 de julho (presencial), com mensalidades a partir de cerca de R$ 1 mil. Informações: abs-rs.com.br

A entidade já formou cerca de 1,5 mil sommeliers e chega à 25ª turma presencial.

Dia dos Namorados

Prataviera estima aumento de 10% nas vendas. Bruna Schneider Rech / Divulgação

Está chegando o Dia dos Namorados e com ele a expectativa de boas vendas no comércio. No Prataviera, em Caxias, a perspectiva é de incremento de 10% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado.

Para impulsionar ainda mais o movimento, o shopping irá sortear experiências no Vale dos Vinhedos, como hospedagem, jantar de fondue, spa e piquenique — concorrem clientes que acumularem a partir de R$ 250 em compras

A campanha é válida de 5 a 12 de junho.



