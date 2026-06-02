Bento Gonçalves recebe gravações de reality show de marcenaria

Setor gera 6,6 mil postos de trabalho em Bento Gonçalves. Carlos Ferrari / Divulgação

Não poderia haver melhor local para a gravação de um reality show voltado à marcenaria do que Bento Gonçalves. Por ser um dos principais polos moveleiro do país, a cidade foi escolhida para a quinta temporada do Duelo de Marceneiros.

Ao longo da próxima semana, entre segunda e sexta-feira, seis competidores, sendo cinco do Rio Grande do Sul (quatro de Bento e um de Bagé) e um do Mato Grosso do Sul, participarão de provas práticas envolvendo a criação de peças com MDF como matéria-prima principal. Os participantes terão três horas para concluir cada desafio.

O set de filmagens será a unidade do Senai de Bento Gonçalves e o cenário principal será montado no auditório, que contará com um quarto de descompressão, novidade desta edição. Ele será destinado aos momentos de descontração e convivência entre os participantes.

O reality tem previsão de estreia em agosto e será transmitido no YouTube, no UOL TV e na Fashion TV. O grande vencedor receberá uma consultoria com profissionais da Gmad, R$ 25 mil em compras no Clube Duratex, um iPhone 17 e ferramentas Black Tools.

Conforme dados da Unidade de Estudos Econômicos (UEE) do Sistema Fiergs, o Rio Grande do Sul é o maior gerador de valor da indústria moveleira brasileira. A cada R$ 4,60 produzidos pelo setor no país, R$ 1 é gerado no Estado.

O segmento reúne 38,8 mil empregos e 2,7 mil estabelecimentos e Bento Gonçalves lidera no RS em número de empregos no setor, com 6,6 mil postos de trabalho.