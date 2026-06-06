Aos 110 anos, hotel da Serra investe R$ 1,5 milhão em melhorias

Grande Hotel Canela fica a uma quadra da Praça da Matriz. Grande Hotel Canela / Divulgação

Tradicional e histórico, o Grande Hotel Canela inicia uma nova fase ao completar 110 anos. Para marcar a data, estão sendo investidos R$ 1,5 milhão na revitalização da fachada e da área da piscina.

As melhorias celebram não apenas o aniversário, mas também o bom desempenho do empreendimento, que neste início de ano já registra crescimento de aproximadamente 30% nas vendas em comparação ao mesmo período do ano anterior, com predominância das reservas realizadas por venda direta.

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A realização de eventos no hotel também vem em expansão e atualmente representa cerca de 20% do faturamento. Somente em 2025, foram realizados 90 eventos no local.

Localizado a uma quadra da Praça da Matriz, o Grande Hotel Canela ocupa uma área total de 8,5 hectares e conta com cerca de 90 unidades, entre apartamentos e chalés. Fundado em 1916 pela família Corrêa, o hotel mantém a tradição de gestão familiar.