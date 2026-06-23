Amada Cozinha, em Caxias, vai fechar as portas

Carolina Dal Pont Branchi, proprietária e chef da Amada Cozinha. Amada Cozinha / Divulgação

A jornalista colabora com a titular desta coluna, Juliana Bevilaqua.

Péssima notícia para quem, como eu, amava os pratos da Amada Cozinha, restaurante que, desde 2024, ocupava aquela casinha charmosa dentro da Praça da Bandeira, em São Pelegrino: o empreendimento comandado pela chef Carolina Dal Pont Branchi vai encerrar as atividades.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (23), pelas redes sociais. No texto, eles dizem que "estão encerrando as atividades, mas não a história" e que o fechamento também servirá para "respirar, reorganizar e entender os novos caminhos".

As atividades no Amada seguem nesta semana, até sábado, mas apenas por delivery.

A Amada Cozinha já esteve no Colavoro Sanvitto, um casarão histórico no Centro, e em dois pontos diferentes da Rua Os Dezoito do Forte.

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