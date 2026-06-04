ADCE de Caxias do Sul cria núcleo feminino; veja mais destaques da coluna

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Projeto é voltado a fortalecer a participação feminina na entidade. ADCE Caxias / Divulgação

A Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas (ADCE) de Caxias do Sul lançou a ADCE Mulher, um projeto voltado a fortalecer a participação feminina na entidade por meio de ações de integração, acolhimento, espiritualidade e desenvolvimento.

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A iniciativa busca reconectar mulheres que já fizeram parte da organização e ampliar a troca de experiências com as atuais integrantes.

O grupo, formado por 18 mulheres, será coordenado por Maria de Lourdes Gianni e terá Leane Casagrande como vice. Entre os projetos iniciais está o "Laços de Luz", que propõe celebração anual com bênção e renovação de votos de casais.

Premiado

O azeite Terroir Serrano safra 2026, do Olivas de Gramado, recebeu medalha de prata na categoria Blend de Campo no London International Olive Oil Competition. Realizado em Londres, na Inglaterra, o concurso é um dos mais disputados do setor oleícola mundial.

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A premiação foi a terceira distinção internacional consecutiva conquistada pela marca desde o início do ano. O Terroir Serrano 2026 recebeu ouro no Anatolian IOOC, da Turquia, no Masters of Olive Oil Competition, em Monte Carlo.

Lançamentos na Feipet

Fabricante de ração para cães e gatos de Garibaldi, a Nutrire irá apresentar duas novidades na Feipet 2026, feira que ocorre na próxima semana em Novo Hamburgo: o Monello Power e Monello Go.

O primeiro lançamento é voltado para os cães adultos com maior nível de atividade física, enquanto o segundo é destinado para gatos.

A Feipet será realizada de domingo (7) a terça-feira (9), na Fenac. Lembrando que a Nutrire foi vendida recentemente para o grupo japonês Unicharm.

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