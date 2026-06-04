ADCE de Caxias do Sul cria núcleo feminino; veja mais destaques da coluna

A Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas (ADCE) de Caxias do Sul lançou a ADCE Mulher, um projeto voltado a fortalecer a participação feminina na entidade por meio de ações de integração, acolhimento, espiritualidade e desenvolvimento.
A iniciativa busca reconectar mulheres que já fizeram parte da organização e ampliar a troca de experiências com as atuais integrantes.
O grupo, formado por 18 mulheres, será coordenado por Maria de Lourdes Gianni e terá Leane Casagrande como vice. Entre os projetos iniciais está o "Laços de Luz", que propõe celebração anual com bênção e renovação de votos de casais.
Premiado
O azeite Terroir Serrano safra 2026, do Olivas de Gramado, recebeu medalha de prata na categoria Blend de Campo no London International Olive Oil Competition. Realizado em Londres, na Inglaterra, o concurso é um dos mais disputados do setor oleícola mundial.
A premiação foi a terceira distinção internacional consecutiva conquistada pela marca desde o início do ano. O Terroir Serrano 2026 recebeu ouro no Anatolian IOOC, da Turquia, no Masters of Olive Oil Competition, em Monte Carlo.
Lançamentos na Feipet
Fabricante de ração para cães e gatos de Garibaldi, a Nutrire irá apresentar duas novidades na Feipet 2026, feira que ocorre na próxima semana em Novo Hamburgo: o Monello Power e Monello Go.
O primeiro lançamento é voltado para os cães adultos com maior nível de atividade física, enquanto o segundo é destinado para gatos.
A Feipet será realizada de domingo (7) a terça-feira (9), na Fenac. Lembrando que a Nutrire foi vendida recentemente para o grupo japonês Unicharm.
Rodada de negócios
O Centro Empresarial de Flores da Cunha realizará uma nova edição da rodada de negócios da entidade. Será no dia 10 de junho, a partir das 13h30min. O evento é gratuito, aberto a associados e não associados, e tem como objetivo conectar empreendedores de diferentes setores para gerar networking e parcerias. As inscrições devem ser feitas até 9 de junho no site do Centro Empresarial.