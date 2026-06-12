Acordo Mercosul-União Europeia impõe desafios e oportunidades às indicações geográficas brasileiras

Anselmo Cunha / Divulgação

Em vigor desde o início de maio, o acordo Mercosul-União Europeia terá alguns desafios a serem enfrentados pelos produtores brasileiros com indicações geográficas (IGs). Com 163 indicações, mas somente 38 protegidas pelo pacto — ele vem sendo elaborado há muito tempo e o crescimento de IGs brasileiras é algo dos últimos anos —, o Brasil terá de estar atento a diversas questões para poder entrar no mercado europeu. E essa foi a discussão de um dos painéis do Connection Terroirs na manhã desta sexta-feira (12) em Gramado.

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O gerente da Unidade de Acesso a Mercados do Sebrae Nacional, Carlos Eduardo Santiago, pontua a redução tarifária em alguns casos e de forma gradual e em ritmos diferentes. Mas, para além da questão tarifária, ele reforça a importância de considerar pontos como exigência sanitária e certificação de práticas sustentáveis. Ele cita como exemplo a necessidade de os produtores de café brasileiros mostrarem, por meio da rastreabilidade, que a produção não infringe regras relacionadas a desmatamento — assunto sensível para a União Europeia.

— Há um desafio de preparação, de entender as oportunidades, de se adequar e, no caso, tanto do Sebrae quanto de outras instituições, de efetivamente aproximar comercialmente os produtores de IGs dos mercados lá fora, seja participando de feiras, eventos, rodadas de negócio, trazendo compradores internacionais para conhecer o nosso território. Sabemos que tem muito mais oportunidade de fechar negócio quando o comprador vê efetivamente que aquele território tem uma história, cultiva saberes, cultiva tradição — acrescenta.

Um exemplo de quem já está aproveitando as oportunidades do acordo é a Amazonbai, do Amapá. A cooperativa, com apoio do Sebrae, fechou recentemente exportação do açaí liofilizado para Portugal. E já conseguiu mercados para além da Europa com a venda para a China.

— A Amazonbai é historicamente apoiada pelo Sebrae desde o processo de organização de alguns processos produtivos. Nós trabalhamos com eles o próprio processo de liofilização, que já é uma agregação de valor para o açaí. Trabalhamos a embalagem, indicando as certificações que eles têm de produção orgânica, valorizando a questão amazônica — explica Santiago, acrescentando que o Sebrae deu suporte, em parceria com a Apex Brasil, para a participação da cooperativa na jornada exportadora que propiciou a venda para Portugal.

O Connection Terrois começou na quarta-feira (10), quando uma rodada foi realizada e gerou cerca de R$ 6 milhões em negócios. O evento termina neste sábado (13).