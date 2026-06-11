A vez das sereias: veja imagens do novo show da pizzaria temática mais antiga de Gramado

Atração será apresentada ao público todas as quartas-feiras. Par Fotografia / divulgação

A jornalista colabora com a titular dessa coluna, Juliana Bevilaqua.

Com quatro espetáculos já conhecidos pelo público, a Cara de Mau, a primeira pizzaria temática a se instalar em Gramado, em 2009, lançou, nesta semana, seu quinto show: A Lenda da Sereia Pérola.

O show, assinado pela Darte Entretenimento, será apresentado sempre às quartas-feiras, (mas os proprietários chegaram a ventilar, no dia do lançamento, que ele também pode ser visto aos sábados) e conta a origem do capitão Cara de Mau, que dá nome aos empreendimentos.

A história, romântica e super fofinha (teve quem encheu os olhos de lágrimas assistindo, hein?), mostra Pérola, uma sereia, e Filippo, um pizzaiolo de um navio que, entre reencontros sob a luz do luar, se apaixonam e esse amor que dá origem a Anthony, menino que, no futuro, será chamado de Capitão Cara de Mau. A inspiração, como conta a diretora artística da Darte, Lisiane Urbani, é o próprio storytelling das pizzarias - a Porto Cara de Mau e a Cara de Mau:

— Este show é a origem de tudo! O amor de Felippo e da sereia Pérola, que gerou um dos maiores personagens da história da pirataria, nosso querido capitão Cara de Mau.

Lisiane ainda conta que, entre concepção e ensaios, foram cinco meses até a finalização da A Lenda da Sereia Pérola. A história, que propõe não só diversão (a narração das divertidas gaivotas, a Bico Solto e a Pouca Pena, é uma das coisas mais legais dos show!), também reflete sobre amizade e respeito.

Para quem ainda não conhece a Cara de Mau, explico: além de oferecer ótimas pizzas, os garçons e recepcionistas se vestem e atendem como piratas - ao final do jantar ocorrem os shows, um por dia. Eles abrem em dois horários em Gramado, às 18h e 21h30min - com valores a partir de R$ 249,90 por pessoa, para reservar aqui. Uma unidade também foi aberta em Porto Alegre, mas em um formato um pouco diferente.

O Grupo Unity também é proprietário da Scur Pizzaria e da casa de espetáculos Gatzz Fondue Show.