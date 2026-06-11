Juliana Bevilaqua

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A vez das sereias: veja imagens do novo show da pizzaria temática mais antiga de Gramado

Cara de Mau mostrou o espetáculo, pela primeira vez, nessa semana. Ele será apresentado ao público todas as quartas-feiras

Carolina Klóss

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