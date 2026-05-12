Wine South America é espaço de lançamentos, networking e negócios

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Sibele Camana, da Casa Olivo, de Antônio Prado. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

É fácil passar horas na Wine South America. A verdade é que falta tempo em um único dia para conferir tudo o que a feira oferece. Na edição deste ano, que abriu nesta terça-feira (12), são mais de 280 marcas nacionais de nove Estados e rótulos de mais de 20 países.

A coluna conseguiu conferir as novidades de algumas vinícolas, como o Invernada, lançamento da Don Bonifácio, de Caxias do Sul. O blend de tannat, syrah, malbec e marselan é o primeiro na cidade a maturar em ovos de concreto e ganhou uma garrafa que lembra o formato do "barril" — inclusive, tem uma escotilha.

— Muitas pessoas viram nossa divulgação nas redes e estão vindo aqui provar. A feira é importante para marcar presença e nosso principal intuito é fazer com que nos conheçam — diz Marina Libardi, proprietária da Don Bonifácio.

Invernada é o lançamento da Don Bonifácio. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

A vinícola é uma das 12 no estande coletivo da prefeitura de Caxias do Sul. O município dobrou a participação na edição deste ano da Wine. Na feira passada, eram seis empreendimentos presentes.

Já no estande coletivo dos vinhos gaúchos, conheci o vinho tannat Passo do Simão, safra 2020, lançamento da Casa Olivo. O rótulo presta uma homenagem a Antônio Prado, cidade da vinícola, fundada em maio de 1886 — 140 anos agora, portanto. A embalagem traz a reprodução da carta de emancipação do município.

Primeira vez

Luis Daniele é da vinícola Rutini, de Mendoza. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Alguns expositores já participam da Wine há tempos. Luis Daniele, da Vinícola Rutini, de Mendoza, na Argentina, está pela primeira vez. Trouxe ao Brasil os rótulos premiados da bodega (como chamam os argentinos) fundada em 1885 e que produz, por ano, 12 milhões de litros de vinho.

— Somos líderes na Argentina, as pessoas desejam consumir nossos produtos — destaca Daniele.

A presença da Rutini foi viabilizada pela importadora brasileira Zahil, que também levou à Wine a Casa Ferreirinha, de Portugal, e a Chateu Los Boldos, do Chile.

— A gente tinha ouvido falar muito bem da feira e vimos uma oportunidade de encontrar players aqui. Nossa expectativa é abrir novos negócios — frisa Rodrigo Fumagalli, gerente comercial da Zahil, que também participa pela primeira vez do evento.

Festival do Moscatel é lançado

Vinícolas de Farroupilha lançam Festival do Moscatel. Adroir Silva / Divulgação

A Associação dos Vinicultores de Farroupilha (Afavin) aproveitou o embalo da Wine South America para lançar, ontem, durante a feira, o Festival do Moscatel 2026. O evento será realizado nos dias 5, 12, 19 e 26 de setembro, no Centro de Eventos Mário Bianchi, e já está com 95% dos ingressos vendidos — o valor é de R$ 328 por pessoa.

Para o festival, melhorias estão sendo feitas no local do evento. Conforme o prefeito de Farroupilha, Jonas Tomazini, algumas reformas foram necessárias, como a troca de piso. O investimento é de R$ 300 mil.

Segundo Tomazini, das 10 empresas com maior retorno de ICMS em Farroupilha, duas são vinícolas: a Perini e a Basso.