Vinícola gaúcha de Barros Cassal apresenta histórias de família em rótulos na Wine South America, em Bento Gonçalves

Lopes e a filha e parceira Betina. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul concentra 80% da produção vinícola nacional e é natural associá-la à Serra e à Campanha. Mas outras regiões do Estado também se dedicam à elaboração de vinhos, como o Alto da Serra do Botucaraí. De lá, mais exatamente do município de Barros Cassal, a vinícola Guabiju é um exemplo.

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O empreendimento marca presença na Wine South America, em Bento Gonçalves, com rótulos que prestam homenagens. Um deles é o Guria, um chardonnay pensado por Leandro Rasquinha Lopes, proprietário da vinícola, para a sua filha e parceira no empreendimento Betina Buboltz Lopes

— Eu fiquei bem surpresa, porque não imaginava. É muito, muito gratificante ter a minha marca nesta história, porque desde o começo estou junto e acho que é uma conexão entre eu e o pai — orgulha-se Betina.

Quem também ganhou homenagem foi Pedro, o cachorro que esteve com a família por 15 anos. Ele estampa o rótulo do nebbiolo Pega o sabiá.

Cachorro estampa rótulo do vinho nebbiolo. Ariéli Ziegler / Agencia RBS