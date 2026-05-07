Vinícola de Garibaldi convida visitante a criar o próprio espumante e retoma visitas aos bastidores da produção

Você já imaginou criar o seu próprio espumante? Pois a Chandon lançou uma experiência em que isso é possível. É a imersão A Arte do Assemblage, em que o visitante descobre aromas e sabores e brinca de enólogo ao combinar diferentes vinhos para a elaboração da bebida.

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Conduzida pela equipe de enologia da vinícola localizada em Garibaldi, a vivência começa com a degustação de seis amostras de vinhos base (pinot noir, chardonnay e riesling itálico), entre rótulos da safra 2026 e vinhos reserva.

Depois, o visitante compara o vinho base do assemblage Réserve Brut com o espumante Chandon Réserve Brut. Por fim, é convidado a criar sua própria proposta de assemblage.

Arte do Assemblage é realizada aos sábados. Chandon / Divulgação

— Para nós, é muito importante a parte do assemblage, porque é o que dá a qualidade, o nível de consistência e nosso estilo Chandon. Esse assemblage é algo bem particular do espumante e é um segredo que estamos compartilhando com nossos consumidores e nossa comunidade — destaca Delphine Vazquez, diretora de enoturismo da Chandon.

A experiência termina, é claro, com degustação. Os participantes provam o Chandon Brut Rosé e o Chandon Excellence Brut safra 2021. Além disso, recebem um certificado para atestar que se tornaram especialistas na arte do assemblage.

Além da novidade, a Chandon retomou a visitação às áreas produtivas da vinícola. A visita ganhou o nome de Tour Segredos da Chandon e permite ao visitante conhecer os bastidores da primeira vinícola brasileira dedicada exclusivamente à elaboração de espumantes. A experiência inclui a degustação guiada de dois vinhos base e de quatro espumantes.

Visitantes podem conhecer o processo produtivo da Chandon. Chandon / Divulgação

As experiências são oferecidas aos sábados e variam de R$ 350 a R$ 460. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Wine Locals.



