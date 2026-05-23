Vinho de Vacaria conquista grande ouro em concurso na Hungria; veja mais destaques

Vinícola Campestre é de Vacaria. Vinícola Campestre / Divulgação

O Brasil conquistou nove medalha na 27ª edição do Concurso Internacional de Vinhos VinAgora, realizado em abril, em Budapeste, na Hungria. De Vacaria, o vinho Zanotto Malbec Reserva 2022, da Campestre, ganhou a grande medalha de ouro. A vinícola também ganhou ouro com Zanotto Troppo Maturo 2020.

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Outras marcas da Serra conquistaram importantes premiações no concurso. A Aurora ganhou medalha de ouro com o Aurora Reserva Cabernet Sauvignon 2022 e prata com Aurora Pinto Bandeira Chardonnay 2025 e Aurora Varietal Malvasia Aromática 2025.

A Valduga levou ouro com Casa Valduga Storia Merlot 2020 e Terroir Exclusivo Riesling Renano 2024 e a Garibaldi conquistou prata com o Garibaldi Espumante Viognier 2025. A Casa Soncini, de São Paulo, ganhou prata também com o Casa Soncini Fumée Blanc 2024.

O evento reuniu 1.054 amostras de 17 países — participação internacional recorde em mais de 30 anos de história.

Para os apaixonados

Pousada do Engenho / Divulgação

Enamorados que passarem o dia 12 de junho na Pousada do Engenho, em São Francisco de Paula, poderão brindar a data com espumante Zanotto Brut, da Campestre (vinícola que ganhou grande ouro na Hungria). Além do mimo, os hóspedes receberão um voucher para uma visita guiada à vinícola de Vacaria.

A iniciativa fortalece os dois empreendimentos que se aproximaram em uma das edições da Confraria de Babette, evento sobre vinhos promovido na pousada. Naquela noite, o público degustou o Reserva Malbec da vinícola. E gostou.

A ação faz ainda mais sentido depois da Pousada do Engenho ter sido incluída na Star Wine List, plataforma que destaca estabelecimentos com cartas de vinhos de excelência e experiências diferenciadas ligadas ao universo enogastronômico.

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3 milhões...

é o número de associados que a Sicredi alcançou no Rio Grande do Sul. Até março, do total de associados no Estado, mais de 2,4 milhões eram pessoas físicas enquanto as pessoas jurídicas somavam quase 400 mil. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o crescimento entre pessoas físicas foi de 15% e na figura jurídica de quase 40%.







