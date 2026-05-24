Unidade caxiense de multinacional ganha nova linha de eletrônicos e estrutura ampliada

Uma nova linha de produção opera na unidade da Luminator em Caxias do Sul, e a coluna esteve na semana passada na fábrica para conhecer a novidade. A empresa de sistemas de informação para passageiros de ônibus e trens implantou a linha de componentes eletrônicos de SMT (Surface Mount Technology).

Considerada a mais moderna da América Latina, ela oferece altos padrões técnicos da indústria eletrônica global em eficiência produtiva e qualidade e possibilita à Luminator Brasil produzir equipamentos que atendem aos mais exigentes padrões internacionais, como os da Europa. Também permite eliminar ou reduzir a possibilidade de erros.

A linha proporciona, por exemplo, reduzir a intervenção humana em etapas críticas do processo e fazer correções automáticas em tempo real. Outros ganhos são listados, como a automação de processos anteriormente manuais e um novo fluxo produtivo para otimizar deslocamentos internos.

Guilherme Demore, diretor da Luminator Technology Group Brasil. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

— A empresa fez um investimento muito significativo recentemente na aquisição de uma linha de montagem SMT. É uma linha japonesa que vai proporcionar uma qualidade ainda maior para o nosso cliente devido a inúmeros sistemas automatizados de inspeções que foram colocados nesses novos equipamentos. Além da capacidade produtiva, que praticamente triplicou com esse investimento, a qualidade também será muito percebida no mercado de transporte público — destaca Guilherme Demore, diretor da Luminator Technology Group Brasil.

Melhorias

A estrutura de 2,5 mil metros quadrados do parque fabril no bairro São Caetano também recebeu investimentos nos últimos meses. Entre as melhorias, elevação da estrutura do teto, nova passarela elevada para visitas de clientes, área de convivência e descanso para os cerca de 100 funcionários e novo segundo pavimento para suportar o crescimento operacional.

Leia Mais Empresa de transportes investe R$ 15 milhões em nova unidade cinco vezes maior na Serra

Os investimentos prometem permitir um avanço na infraestrutura de dados para a implementação do MES (Manufacturing Execution System) ao longo do ano. A implantação irá eliminar documentos físicos nos postos de trabalho e permitir a rastreabilidade completa desde a ordem de venda até os componentes eletrônicos instalados em cada placa.

Também vai estabelecer dependências automáticas entre etapas produtivas, acelerar o suporte de processos e manutenção e disponibilizar indicadores de desempenho em tempo real em todas as células de produção. São ganhos considerados importantes pela empresa.

Unidade caxiense fica no bairro São Caetano. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Três unidades

A Luminator é uma multinacional com matriz no Texas, Estados Unidos, e unidade também na Polônia, além de Caxias. A empresa fabrica produtos para ônibus e trens com informações aos passageiros — você já deve ter visto, por exemplo, painéis eletrônicos na fachada de ônibus com o destino ou painéis internos informando qual é a próxima parada no transporte público.

Crescimento

Nos últimos três anos, a Luminator Brasil cresceu cerca de 22%. Em 2025, o crescimento foi de 15% nos negócios com quase 50% de participação de mercado em itinerários eletrônicos. A previsão é ampliar em outros 15% este ano.

Fábrica em Caxias tem cerca de 100 funcionários. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Elas são maioria

A Luminator emprega 800 pessoas no mundo, sendo cerca de 100 em Caxias — o interessante é que a maioria é do sexo feminino: 55% da equipe da unidade caxiense é formada por mulheres. Para atender às necessidades específicas desse público, o setor de recursos humanos da empresa criou, no ano passado, o ConectaELAS.

O programa promove encontros mensais com discussões sobre temas como autoconhecimento, saúde emocional, comunicação, posicionamento, relações familiares, carreira, equilíbrio entre vida pessoal e profissional.