Soprano prorroga inscrições para programa de formação profissional de jovens

A Soprano prorrogou até o dia 12 as inscrições para o Programa Recriar. São 25 vagas para jovens de Caxias e Farroupilha com idade mínima de 16 anos e que estejam cursando ou já tenham concluído o Ensino Médio.

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Com duração de 18 meses e início das atividades em julho, o programa conta com atividades como o curso da modalidade Aprendizagem Industrial Básica: assistente administrativo no Senai e atividades na Soprano, no Sesi, no Senac e em visitas técnicas.

Os selecionados serão contratados como jovens aprendizes. Mais informações pelo WhatsApp (54) 99180-0987.