Segunda edição do Caxias em Dobro chega a novas cidades da Serra

Quem aderir ao programa poderá comprar um prato e ganhar outro nos locais participantes. Caxias em Dobro / Reprodução/Divulgação

Está chegando a segunda edição do Caxias em Dobro, que neste ano reúne mais de 160 cafés, bares e restaurantes. A pré-venda abre na sexta-feira (15), às 20h, pelo aplicativo do projeto, ao valor de R$ 129,90.

A iniciativa amplia o alcance regional e passa a contemplar também Flores da Cunha e Farroupilha. Ao todo, são 12 operações gastronômicas participantes em Flores e 10 em Farroupilha, além dos estabelecimentos de Caxias do Sul.

Quem fizer parte do "clube" poderá comprar um prato e ganhar outro nos locais participantes. Na primeira edição, o Caxias em Dobro mobilizou mais de 290 mil clientes e movimentou mais de R$ 20 milhões na economia local.

Quem aderir ao programa poderá comprar um prato e ganhar outro nos locais participantes. Caxias em Dobro / Reprodução/Divulgação

O Caxias em Dobro é uma iniciativa dos influenciadores Thiago Ribeiro (@thigas), Bernardo Soares (@reviewsdomustache) e Rafaela Grolli (@ficadicacaxias).