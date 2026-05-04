Secretária de Desenvolvimento Econômico da Capital fala sobre potenciais e desafios de Caxias do Sul

O Diagnóstico RS 2025, elaborado pela secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos de Porto Alegre, Susana Kakuta, posiciona Caxias do Sul com nota 7 na nova economia. A cidade tem uma base econômica robusta e escala produtiva relevante, mas, conforme o levantamento, sofre com classe criativa e conectividade. O estudo foi apresentado nesta segunda-feira (4) durante palestra na reunião-almoço da CIC Caxias do Sul sobre territórios inovadores.

— Acho que Caxias tem, como cidade média, um potencial maior de crescimento do que as cidades menores, porque não acumula mais aquela curva de crescimento que as pequenas têm que ter. Mas tem os desafios de uma cidade média. Um grande desafio de Caxias é a retenção de talentos e a transformação econômica desses talentos. Não adianta uma região ter grandes universidades se isso não se transformar no chamado empreendedorismo de inovação, que é o surgimento de novas empresas nessa nova economia — disse, durante coletiva de imprensa.