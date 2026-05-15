Juliana Bevilaqua

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Salada é prato principal? Inpot chega a Caxias pra provar que sim

Marca que nasceu em Balneário Camboriú inaugura na Serra nos próximos dias e oferece, além de salada, wraps, sanduíches, açaís, iogurtes, sucos, chás e kombuchas

Carolina Klóss

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