Salada é prato principal? Inpot chega a Caxias pra provar que sim

A unidade, a primeira na Serra, estará sob o comando dos sócios Flavio e Rose Caberlon. Inpot / Divulgação

A jornalista colabora com a titular desse espaço, Juliana Bevilaqua.

Tem novidade em Caxias do Sul para quem ama refeições leves e preparadas na hora: a Inpot, marca que nasceu em 2015 em Balneário Camboriú (SC), se prepara para inaugurar por aqui entre o final de junho e o início de julho. A unidade, a primeira na Serra, estará sob o comando dos sócios Flavio e Rose Caberlon e será mais uma operação no W Tower Mall, ali na Rua Alfredo Chaves, pertinho da prefeitura.

Com o lema transformando salada em prato principal, o Inpot chega com um cardápio que reúne saladas autorais (olhem a delícia que deve ser a salada Inpot, por exemplo, que leva alface americana, rúcula, queijo gorgonzola, nozes carameladas e molho de alho - veja outros produtos no site), além de wraps, sanduíches, açaís, iogurtes, sucos, chás e kombuchas.

Um dos diferenciais do Inpot é contar com indústria própria. Inpot / Divulgação

Um dos diferenciais do Inpot é contar com indústria própria, ou seja, produz grande parte dos ingredientes utilizados nas receitas e por isso garante padronização e frescor em todas as unidades.