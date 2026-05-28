Restaurante em Caxias adota escala 5x2 desde a abertura, há seis anos

Sebastiana está em operação desde 2020. Gui Jordani / Divulgação

Passou com o voto da maioria esmagadora da Câmara dos Deputados a proposta de emenda à Constituição (PEC) do fim da escala 6x1 e a tendência é que seja aprovada também pelo Senado, o que preocupa empresários dos ramos do comércio e serviços. A dúvida de muitos é como colocar em prática uma jornada menor sem redução de salários.

Quem já atua no esquema 5x2 não vive essa angústia. Caso da Manuela Zatti, proprietária do restaurante Sebastiana, em Caxias. Desde que abriu as portas do estabelecimento, há seis anos, ela adotou uma escala de terça a sábado. Abertura aos domingos e segundas só se for para a realização de algum evento, com pagamento de hora extra aos funcionários.

— Eu já vivi a escala 24x7 e quando abri o Sebastiana queria que as pessoas tivessem um descanso. Eu não acho legal trabalhar no domingo, por exemplo, e acho que as pessoas também não gostam — diz.

O restaurante abre somente à noite e conta com uma equipe de 12 funcionários — que cumprem expediente de oito horas. Segundo Manuela, é difícil falar de temas como produtividade e felicidade dos colaboradores, porque a empresa sempre funcionou na escala de cinco dias de trabalho e dois de folga. Mas conta que tem pouca rotatividade. O último desligamento foi há dois anos.

— Quando eles entraram no Sebastiana, já era assim, nesse modelo. Isso, talvez, até pese na decisão de ficar. Eles só conhecem essa realidade no restaurante — complementa.

O exemplo do Sebastiana mostra que é possível uma escala menor, mas ela reforça que é muito mais fácil porque o restaurante já surgiu nesse formato. O negócio já foi concebido e estruturado para funcionar na escala 5x2, com dois dias consecutivos de folga. O planejamento já previu o bônus e o ônus dessa decisão.

— Seria incrível todo mundo ter dois dias de descanso, mas me compadeço com os colegas, porque é uma mudança drástica — destaca.

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Descanso ou extra

Além de ouvir empresários angustiados, a coluna tem ouvido trabalhadores externarem a necessidade de um dia a mais de descanso, especialmente mães sobrecarregadas com a dupla jornada. Tem ainda quem deseje aproveitar mais um dia de folga para fazer um extra para complementar a renda, já que o salário nem sempre é suficiente.

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