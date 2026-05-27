Réplica da Estátua da Liberdade chega à nova loja da Havan em Garibaldi 

A estátua será erguida no pedestal construído no estacionamento da loja, na BR-470. Havan / Divulgação

Chegou no final da tarde desta quarta-feira (27), em Garibaldi, a réplica da Estátua da Liberdade que ficará em frente à nova loja no município. O monumento saiu de Camboriú, Santa Catarina, na manhã de terça-feira (26) e percorreu cerca de 500 quilômetros. A filial da Havan inaugura no dia 6 de junho.

Monumento percorreu cerca de 500 quilômetros desde Santa Catarina. Havan / Divulgação

A estátua será erguida no pedestal construído no estacionamento da loja. A Havan de Garibaldi terá 10 mil metros quadrados. Ela recebeu investimento de R$ 90 milhões e gerou 200 vagas de emprego. A unidade abre as portas no mês em que a varejista comemora 40 anos de história.