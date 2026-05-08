Rede SIM abre loja no Centro de Caxias e anuncia segunda unidade no Hospital da Unimed

André Leite, presidente da Unimed Serra Gaúcha, e Neco Argenta, presidente do Grupo Argenta. Juliana Bevilaqua / Agencia RBS

A Rede SIM apresentou na manhã desta sexta-feira (8) o seu mais novo empreendimento: a loja SIM Aqui, na esquina da Avenida Júlio de Castilhos com a Marechal Floriano, no Centro, que abre as portas ao público neste sábado (9). Ao lado, fica a nova farmácia da Unimed, também apresentada durante o evento.

Durante a cerimônia, Neco Argenta, presidente do Grupo Argenta, anunciou uma segunda unidade em Caxias, dentro do Hospital da Unimed. A obra deve começar no dia 10 de junho e tem previsão de inauguração em setembro. A novidade amplia a parceria entre as marcas.

— Quem se dirigir à farmácia Unimed também vai consumir na loja da Rede SIM e vice-versa. Estamos evoluindo para ter um delivery diferenciado para entrega de medicamentos dentro de lockers específicos em posições estratégicas para que as pessoas possam comprar o medicamento e retirar também nos postos SIM — acrescenta André Leite, presidente da Unimed Serra Gaúcha.

Sobre as duas novas operações no Centro: elas ficam lado a lado, mas com entradas individuais. Chamada de loja de proximidade pela marca, a SIM Aqui é parecida com as conveniências dos postos de combustíveis da rede, mas diferente porque tem um mix de produtos 40% maior.

São mais de 1,5 mil itens na loja, como frutas, legumes, verduras, pães, laticínios, carnes embaladas, refeições prontas, bebidas e sobremesas, além de itens mercearia, limpeza, higiene, flores e presentes.

O atendimento é diário, das 6h às 20h, com possibilidade de ampliação no futuro. A Rede SIM irá avaliar a demanda e poderá estender o horário de funcionamento. Inclusive, pode se tornar uma loja 24 horas, conforme a necessidade.

A SIM Aqui recebeu investimento de cerca de R$ 4 milhões. A área total é de mais de 200 metros quadrados e 10 empregos diretos foram gerados. Conforme Neco, a previsão é ter 50 lojas neste formato no RS dentro de três a quatro anos:

— Esse projeto não nasce só para termos uma experiência única ou duas experiências. Nós imaginamos que tem espaço para outras propostas, especialmente em grandes cidades.