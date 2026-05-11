Receitas internacionais da Randoncorp crescem 8% no primeiro trimestre; veja mais destaques

Randoncorp / Divulgação

A Randoncorp encerrou o primeiro trimestre com crescimento de 8% nas receitas internacionais na comparação com o mesmo período do ano passado. O valor ficou em 199 milhões de dólares, o que representa 33,9% do total da receita da Randoncorp. Conforme o balanço, a receita líquida da companhia nos três primeiros meses foi de R$ 3,1 bilhões.

Segundo a Randoncorp, o período foi marcado por baixos volumes de produção e vendas de caminhões e de semirreboques nos mercados brasileiro e norte-americano. O cenário ainda exige cautela, diz o CFO da Randoncorp, Paulo Prignolato.

Educação financeira

Bento Gonçalves recebe nesta quarta-feira (13) uma das palestras do ciclo de encontros sobre educação e equilíbrio financeiro da Unicred Integração. Será às 19h na agência da Rua Saldanha Marinho, 700, Centro.

Quem conduz a palestra é Marcelo Hoffmeister, atual diretor regional da Unicred Central do Brasil.

Melhor do Brasil

Roni Passos e Júnior Silvestro, sócios da Conexlog. Leandro Araújo / Divulgação

A caxiense Conexlog foi eleita pelo Instituto Mesc, de São Paulo, como a melhor empresa de transporte do Brasil. Com isso, entrou para o ranking das cem melhores empresas do país em atendimento ao cliente entre as 100 mil marcas avaliadas junto ao instituto em 380 segmentos de mercado. A premiação será entregue em setembro, na sede do Mesc.