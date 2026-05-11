Receitas internacionais da Randoncorp crescem 8% no primeiro trimestre; veja mais destaques

Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

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Soma foi de US$ 199 milhões, o que representa 33,9% do total

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