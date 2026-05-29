"Queremos mostrar que o fretamento faz essa cidade girar", diz presidente de sindicato do setor na Serra

Rudinei Freitas assumiu a entidade há pouco mais de dois meses. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Rudinei Fernando Araújo de Freitas é o entrevistado do podcast Caixa-Forte desta semana. Presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros por Fretamento e Turismo da Serra Gaúcha (Sinditranspf), ele analisa o cenário do setor e fala dos planos para a gestão, que começou há pouco mais de dois meses.

Entre as pautas, o combate ao dumping social — prática desleal em que empresas reduzem custos de produção e obtêm vantagem competitiva ao descumprir direitos trabalhistas, humanos ou ambientais —, o fortalecimento do segmento e a busca por medidas para a melhoria da atividade, como a possibilidade de uso dos corredores de ônibus em Caxias.

Para Freitas, as empresas de fretamento prestam um importante serviço ao transportar cerca de 75 mil pessoas por dia na cidade e contribuem com a mobilidade urbana. A estimativa é de uma movimentação de R$ 500 milhões por ano.

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